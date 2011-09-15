Кирилла в Украине назвали «ангелом Русской Православной Церкви»

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ вчера вечером обратился с пастырским словом к прихожанам Украинской православной церкви в Свято-Владимирском кафедральном соборе Луганска.

Как передает корреспондент УНИАН, встречая патриарха КИРИЛЛА, верующие и духовенство собрались как в храме, так и на улице.

"С великой радостью вступил я на Луганскую землю - землю-труженицу, землю, где живет особый народ. Бог благословил живущих здесь людей плодородной землей, богатыми недрами. Но ведь и плодородная земля, и богатые недра могут не приносить пользы, потому что все зависит от человека - от его отношения к Богу, к окружающему миру и к другим людям. Здесь, на этой земле, живет народ трудолюбивый, терпеливый, хранящий православную веру. Мне очень хотелось посетить Луганск, помолиться вместе с вами, поддержать вас во всех ваших добрых делах, особенно же в хранении единства Православной Церкви, в хранении благодати Божией, которая через Православную Церковь касается ума и сердца каждого верующего человека",- отметил патриарх КИРИЛЛ.

Вместе с тем, он напомнил, что епархия в Луганске открылась 20 лет назад, а до того - Луганск окормлялся одесскими архипастырями, которые приезжали в город не чаще двух раз в год.

Патриарх сообщил, что его пастырский визит приурочен к празднованию двадцатилетия Луганской епархии.

Он поблагодарил духовенство, благословил руководство Луганской области и подарил Свято-Владимирскому кафедральному собору икону Казанской Божией Матери.

В свою очередь, митрополит Луганский и Алчевский ИОАННИКИЙ в своем приветственном слове назвал патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА «ангелом Русской Православной Церкви».

«Приветствую вас как ангела Русской православной церкви. Ваш визит – это историческое эпохальное событие для Луганской епархии. Сегодня радуется вся Луганщина - от счастья видеть и слышать вас. Пусть вашими молитвами крепнет и растет наша Святая Русь», - сказал митрополит ИОАННИКИЙ, и преподнес в дар Патриарху КИРИЛЛУ икону пресвятой Богородицы.