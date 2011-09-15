Washington Post: Янукович стремится обновить сотрудничество с Ашгабадом

Президент Украины Виктор Янукович осуществил визит в Туркменистан с надеждой обновить полноценное энергетическое сотрудничество с этой страной, в то время, как отношения Украины с традиционным поставщиком газа - Россией, продолжают ухудшаться. Об этом со ссылкой на Associated Press рассказывает американская газета Washington Post.

Как отмечает издание, Президент Украины заявил, что хочет обновить "полное сотрудничество" между Украиной и Туркменистаном в секторах нефти и газа, в контексте контрактов по закупке газа, которые существовали между двумя странами раньше.

Издание напоминает, что Туркменистан и Украина не имеют общих границ, а, следовательно, любая поставка газа в пределах двусторонних контрактов может осуществляться только по территории России.

Как отметили по этому поводу представители Туркменистана, страна имеет необходимый для такой торговли газ, и трубопровод, используемый для того, чтобы доставлять газ в Россию, не загружен на полную мощность еще с 2009 года, когда государственная компания "Газпром" резко ограничила закупку экспортных энергоресурсов из стран Центральной Азии.

Желание Украины уменьшить импорт российского газа объясняется тем, что страна считает высокой цену на такой газ. Ныне Украина выплачивает около 355 долларов США за 1000 кубометров российского газа, но хотела бы уценить до 230 долларов. Украина также хочет на треть уменьшить объемы газа, который она закупает в России, - до 27 миллиардов кубометров ежегодно. Существующий контракт требует от Украины уплаты во всяком случае за 33 миллиарда кубометров газа ежегодно, независимо от фактического количества газа, импортируемого страной.

Украина убеждена, что даже с учетом цены на транзит туркменский газ будет дешевле предлагаемого Россией для Украины.

Washington Post напоминает, что после распада СССР Украина была главным покупателем туркменского газа. В соответствии с пятилетним контрактом Украина закупала у Туркменистана ежегодно по 36 миллиардов кубометров газа до 2006 года. После истечения срока действия этого контракта Украина снова обратилась к России для покрытия собственных потребностей газа, хотя российская цена на газ была значительно выше.

В собственных комментариях для журналистов туркменский Президент Гурбангулы Бердымухамедов избегал упоминания о том, обсуждал ли он с Януковичем возможный газовый контракт, очевидно, пытаясь таким образом минимизировать напряженность между его собственным правительством и Кремлем. Как отмечает издание, связи между Туркменистаном и Россией значительно охладели после того, как в 2009 году произошел взрыв на магистральном трубопроводе на территории Туркменистана, в котором правительства двух стран обвиняли друг друга. К этому моменту Москва закупала около 40 миллиардов туркменского газа ежегодно. Такая поставка была частично возобновлена за несколько месяцев после взрыва, но в значительно меньших объемах. Вследствие этого, отмечает Washington Post, северный газотранспортный путь из Туркменистана в Россию "недоиспользует" собственную мощность на 35 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Укринформ