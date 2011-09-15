Депутат Стець был в СИЗО у Луценко

Народный депутат Украины Юрий СТЕЦЬ (фракция НУ-НС) сегодня посетил экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в следственном изоляторе, получив соответствующее разрешение Печерского районного суда Киева.

Об этом Ю.СТЕЦЬ сообщил корреспонденту УНИАН.

"Существует процедура, и если человек хочет туда попасть, имея удостоверение народного депутата, он может это сделать. Процедуру все знают, она несложная. Нужно обратиться к судье ВОВКУ, он дает разрешение на свидание с ЛУЦЕНКО. С этим разрешением приходишь в СИЗО и тебя пропускают. Это единственно возможный и несложный механизм", - сказал Ю.СТЕЦЬ.

Народный депутат также сообщил, что его встреча с Ю.ЛУЦЕНКО длилась два часа. "Мы говорили об оппозиции, о том, что оппозиция должна сделать то же самое, что и в 1998-1999 годах – объединиться и быть одним движением. Это единственный способ что-то изменить в стране и убрать эту власть. Мы также обсуждали действия Комитета сопротивления диктатуре", - пояснил он.

По мнению Ю.СТЕЦЯ, проблема с выбором медицинского учреждения для лечения Ю.ЛУЦЕНКО, созданная представителями власти, является надуманной и свидетельствует об их страхе нести ответственность за последствия содержания экс-министра под стражей. "Они очень этого не хотят. Им нужно будет признать, до какого состояния они довели заключенного. Они понимают, что это еще больше "ударов" со стороны всех стран, понимающих, что такое права человека. Они прекрасно отдают себе отчет, что им нужно будет в любом случае отвечать перед миром за то, что подобное содержание под арестом людей приводит к таким последствиям", - заявил народный депутат.

"Три недели назад суд принял решение о том, что, исходя из того страшного диагноза, который поставили ЛУЦЕНКО, ему должны оказать медицинскую помощь, отправить на лечение. Прошло уже три недели, и за эти три недели ничего не произошло. К нему присылают разных врачей, якобы для дообследования, хотя мне абсолютно понятно, что они хотят своими дообследованиями "дорисовать" ему отсутствие этого диагноза", - предположил Ю.СТЕЦЬ.

В то же время, народный депутат воздержался от оценки внешнего состояния Ю.ЛУЦЕНКО. "Неэтично мне говорить о том, как он выглядит – я не являюсь членом его семьи. Но то, что я видел, меня совсем не радует. Люди, которые держат его в тюрьме, не отдают себе отчет, какой они берут на себя грех, не понимают того, что это царствование, которое сейчас для себя придумали некоторые власть имущие, когда-нибудь закончится и их погубит", - добавил Ю.СТЕЦЬ.