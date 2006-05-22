План мероприятий саммита ГУАМ

22 – 23 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в Саммите ГУАМ, который пройдет в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве главы Украинского государства, во вторник, 23 мая, на 9.55 запланировано прибытие глав государств - Президента Азербайджана, Президента Грузии, Президента Литвы, Президента Молдовы, вице-президента Болгарии - в Секретариат Президента Украины.

На 10.00 запланировано пленарное заседание.

В 12.10 ожидается подписание документов Саммита ГУАМ.

На 12.30 запланирована пресс-конференция глав государств - участников ГУАМ.

В 13.00 состоится презентация почтовой марки, посвященной Саммиту ГУАМ, а в 13.10 – церемония фотографирования президентов стран – участниц ГУАМ.

Напомним, планируется, что в ходе мероприятия будет официально объявлено о преобразовании ГУАМ в международную организацию «Организация за демократию и развитие – ГУАМ» со штаб-квартирой в столице Украины. Запланировано также подписание устава организации и Совместной декларации.