Защита Тимошенко требует возобновить судебное следствие по газовому делу

Адвокаты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО просят Печерский райсуд Киева возобновить судебное следствие по делу их подзащитной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил адвокат Александр ПЛАХОТНЮК.

По его словам, соответствующее заявление было зарегистрировано в Печерском районном суде сегодня.

«Мы воспользовались своим правом, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом, и обратились в суд с просьбой возобновить судебное следствие по данному уголовному делу и исследовать доказательства, которые дадут возможность защите ссылаться на них в судебных дебатах», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Он объяснил это тем, что к делу был приобщен ряд документов, однако они не были объявлены и исследованы судом.

По словам А.ПЛАХОТНЮКА, это означает, что на эти документы нельзя ссылаться в ходе дебатов, и суд не может их учитывать во время принятия решения по делу.

Адвокат отметил, что, в частности, защита будет просить исследовать поручение Ю.ТИМОШЕНКО тогдашнему министру топлива и энергетики Юрию ПРОДАНУ, дополнением к которому были директивы премьер-министра, отчет НАК «Нафтогаз Украины», который подтверждает отсутствие убытков в 2009 году, и аудит, проведенный компанией «Эрнст энд Янг».

По словам А.ПЛАХОТНЮКА, если суд не примет решения о необходимости возобновления судебного следствия, то это будет означать, что объективность никому не нужна.

А.ПЛАХОТНЮК также сообщил, что в случае возобновления судебного следствия вновь будет ставиться вопрос об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО.

Он напомнил, что 6-7 сентября были зарегистрированы два ходатайства об изменении меры пресечения, однако вопреки нормам закона они не были рассмотрены председательствующим судьей Родионом КИРЕЕВЫМ.