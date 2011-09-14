Участники автопробега выступают против репрессий и продажи земли

14 сентября во Львове состоится акция протеста предпринимателей против уничтожения малого и среднего предпринимательства под лозунгом «Нет вытеснению малого бизнеса из экономики Украины!».

Об этом сообщил УНИАН член Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Игорь ГУРНЯК.

По его словам, акция протеста, организаторами которой выступили Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса, общественное движение «Свободное пространство» и профсоюзные организации Украины, будет проходить в форме автопробега.

«В 10.00 колонна автомобилей отправится от рынка «Привокзальный», проедет по центру города до Львовской облгосадминистрации, где предприниматели на митинге озвучат свои требования», - сообщил И.ГУРНЯК.

По его словам, участники акции будут требовать прекращения репрессий против десятков общественных активистов Луганской, Львовской, Черкасской, других областей Украины, будут выступать за недопущение купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, что «может повлечь уничтожение малого и среднего бизнеса на селе».