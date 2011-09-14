Государство не может выполнить свои социальные обязательства

Государство не может полностью выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА.

«Государство, взяв на себя обязательства в течение 1990-х и первого десятилетия 2000-х годов, социальные обязательства, не в состоянии их выплатить», - сказал он.

По словам В.НАДРАГИ, никогда в полном объеме не выплачивались все социальные обязательства, которые государство на себя взяло. «И это плохо, потому что принимая законодательно те или иные льготы, выплаты, что-то другое для наших граждан, к сожалению, наши парламентарии не рассматривали финансового обеспечения», - отметил он.

Как подчеркнул замминистра, данная проблема частично вынуждает людей идти в суды.

Также, по его словам, на сегодня уже принят в первом чтении законопроект о выполнении судебных решений. «Основная мысль документа – сегодня государство может выплачивать те обязательства, которые оно может платить, исходя из финансовых возможностей», - отметил В.НАДРАГА.

В то же время он подчеркивает, что данным документом не предусматривается сокращения реальных социальных выплат: «Сегодня ни в коей мере не ставится вопрос о сокращении реальных выплат… Cегодня речь идет о том, чтобы запустить другой механизм, который позволит устанавливать уровень этого финансового обеспечения от государства к гражданину, исходя из финансовых возможностей государства».

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О гарантиях государства по исполнению судебных решений".

Данным законопроектом, среди прочего, предусматриваются изменения, касающиеся ряда социальных льгот для разных категорий населения. В частности, предполагается внести изменения в Закон «О милиции», предусмотрев, что работникам милиции и членам их семей предоставляется скидка на оплату жилой площади, коммунальных услуг, а также топлива в порядке, установленном Кабинетом министров. В то же время в действующем законе четко определено, что такая скидка составляет 50%.

Кроме того, планируется внести изменения в Закон «О прокуратуре», которыми не определен размер скидок на эти же услуги, а также на плату за пользование квартирным телефоном, в то время как на сегодняшний день такая скидка составляет 50%.

Действующим Законом «О прокуратуре» определено, что работники прокуратуры имеют право на внеочередное ежегодное бесплатное получение санаторно-курортных путевок или, по их желанию, денежной компенсации в размере средней стоимости путевки в Украине. В предложенном законопроекте предусмотрено внеочередное бесплатное предоставление таких путевок, но при этом отмечается, что порядок их получения будет определять правительство.

Данным законопроектом отменяется, по сути, еще ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС.