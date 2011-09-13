Венецианская комиссия дала предварительные выводы по закону о выборах

Сегодня Министерство юстиции получило предварительное неофициальное заключение Венецианской комиссии по проекту Закона «О выборах народных депутатов Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам министра юстиции, председателя рабочей группы по вопросам усовершенствования законодательства о выборах при Президенте Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА, заключение базируется на комментариях к законопроекту, предоставленных двумя членами Венецианской комиссии – Айварсом ЭНДЗИНСОМ (Aivars Endzins, Латвия) и Срджаном ДАРМАНОВИЧЕМ (Srdjan Darmanovic, Черногория), а также правовым экспертом ОБСЕ - Доном БИССОНОМ (Don Bisson).

А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что сегодня же Министерство юстиции приступило к анализу предварительного заключения комиссии.

Как отметил министр, исходя из практики, ожидается, что официальное заключение будет очень близким по содержанию к предварительному документу, переданному Украине Венецианской комиссией.

Как известно, Рабочая группа по вопросам усовершенствования законодательства о выборах была создана указом Президента Украины 2 ноября 2010 года. Глава государства поручил привести законодательство о выборах в соответствие с общепризнанными международными демократическими стандартами.

К участию в Рабочей группе были приглашены