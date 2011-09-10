Через месяц-два Украина будет готова к Ассоциации с Евросоюзом?

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заверяет, что власть делает все, чтобы Евросоюз не имел оснований для отказа в подписании соглашения об Ассоциации с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил во время эфира "Шустер Live".

А.ЕФРЕМОВ отметил, что в настоящее время поставлена задача к декабрьскому саммиту Евросоюза и Украины подписать два документа. "Первый документ, который бы ослаблял визовые проблемы с Евросоюзом... И - второй вопрос - мы должны подписать зону о свободной торговле с Европейским Союзом, где рынок составляет более 16 трлн. дол.", - отметил он.

"Если мы в ближайшие месяц-два выполним тот план, который на сегодняшний день согласован с европейскими структурами, значит, у другой стороны не будет аргументов сказать, что Украина не готова. Кроме, возможно, политического аргумента", - добавил он.