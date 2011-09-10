Депутат хочет запретить принудительное выселение за долги коммунхозу

Народный депутат Владимир МАТВЕЕВ (КПУ) предлагает запретить принудительное выселение должников, в том числе за жилищно-коммунальные услуги, из единственного жилья.

Об этом говорится в законопроекте №9124 «О внесении изменений в закон Украины «Об исполнительном производстве» (о сохранении права собственности должника на единственное жилье и земельный участок, на котором оно расположено), внесенном в Верховную Раду 8 сентября т.г.

Согласно документу, размещенному на сайте парламента, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено это жилье, не осуществляется. Государственный исполнитель обязан принять все меры для выполнения решения за счет другого имущества должника.

В частности, обращение взыскание на дом, квартиру, земельный участок, другое недвижимое имущество физического лица проводится в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества. При этом в первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащее должнику. Предлагается не обращать взыскание на жилой дом или квартиру, в которой фактически проживает должник.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ст. 52 п. 7 закона «Об исполнительном производстве» предусматривает выселение из единственного жилья вместе с семьей должников, имеющих задолженность более 10 размеров минимальной заработной платы граждан.