Верховная Рада сняла возрастные ограничения для усыновления детей

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины» (относительно усыновления)».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 256 из 332 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается изъять норму из действующего ныне Семейного кодекса, которая определяет, что «разница в возрасте между усыновителем и ребенком не может быть больше 45 лет».