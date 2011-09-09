Верховная Рада сняла возрастные ограничения для усыновления детей
14:01, 09 сентября 2011Политика
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За решение проголосовали 256 нардепов
Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины» (относительно усыновления)».
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 256 из 332 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусматривается изъять норму из действующего ныне Семейного кодекса, которая определяет, что «разница в возрасте между усыновителем и ребенком не может быть больше 45 лет».
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