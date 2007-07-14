Чорновил: Партия регионов серьёзно рассчитывает на Тернопольскую область

Народный депутат V созыва, куратор Тернопольской области от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ не исключает перевыборов в местные советы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

“Есть большая вероятность перевыборов в местные советы. Может возникнуть такая политическая воля у депутатов, которые станут депутатами Верховной Рады”, - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

Во-вторых, по его словам, “если все-таки будут вноситься изменения в Конституцию в части местного самоуправления, то это , как уже говорили “нашеукраинцы” и “БЮТовцы”, автоматически повлечет за собой выборы в местные советы”. “И мы в ходе этой кампании уже готовимся к вероятным перевыборам в местные советы”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он отметил, что в Тернопольской области эти перевыборы будут иметь для Партии регионов очень большое значение.

Теперь в местных советах Тернопольской области депутатами являются 18 членов Партии регионов. В Тернопольском областном совете и Тернопольском городском совете партия не имеет своих представителей.

Партия регионов в состоянии набрать в области 10% голосов на внеочередных парламентских выборах. “Председатель областной организации Орест МУЦ взял на себя такие обязательства и уже озвучил их в Киеве. Это верхняя планка, но она может быть реальной”, - подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ. (На прошлых парламентских выборах Партия регионов в области набрала 2,01%, за проголосовали 13 тыс. 605 человек).

При этом он отметил, что на просторах Западной Украины Партия регионов лишь завоевывает позиции, и обеспечить 10% будет не так уж и легко. “Но я надеюсь на этот процент, он отвечает потенциальным возможностям”, считает Т.ЧОРНОВИЛ.

По его мнению, если на президентских выборах Партию регионов на западе Украины воспринимали как врагов, то уже на парламентских выборах – как чужих. Он выразил убеждение, что отношение к “регионалам” в западных областях улучшается, но еще нужно ломать стереотипы, которые здесь сложились по отношению к Партии регионов.

“Еще одна главная задача – не допустить на выборах вбрасывание бюллетеней. Так как немало жителей Западной Украины находятся на заработках, поэтому есть возможность для вбрасывания. Явка по Тернопольской области между последними президентскими и парламентскими выборами отличалась на 10 тысяч. Я уверен, что количество людей, которые приходили голосовать, не менялось. Это очевидное вбрасывание бюллетеней”, - заявил Т.ЧОРНОВИЛ.

По его мнению, если обеспечить надежный контроль во время выборов на всех участках, то Партия регионов сможет улучшить свои показатели в Тернопольской области по сравнению с предыдущими парламентскими выборами в 2-3 раза.