Азаров хочет пересмотреть условия членства Украины в ВТО

Украина намерена в этом году начать переговоры о пересмотре условий своего членства во Всемирной торговой организации.

Для этого правительство в течение 30 дней должно подать заявку в секретариат ВТО о начале консультаций с заинтересованными странами об изменении торговых пошлин. Юристы отмечают, что правительство должно быть готовым к тому, что другие члены ВТО выдвинут завышенные условия в обмен на согласие пересмотреть таможенные ставки, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

В четверг, 8 сентября, в распоряжении издания оказалась копия письма премьер-министра Николая АЗАРОВА главе Украинского союза промышленников и предпринимателей, народному депутату Анатолию КИНАХУ, в котором отмечается, что в правительстве планируют до конца года инициировать переговоры об изменении тарифных обязательств Украина, взятых при вступлении в ВТО.

Документ является ответом на обращение народного депутата о том, что Украине следует воспользоваться таким правом согласно ст. XXVIII Генерального соглашения по тарифам и торговле ВТО. Согласно этой статье, члены организации имеют право инициировать переговоры о пересмотре таможенных ставок на очередной трехлетний срок, который наступит с 2012 года.

Н.АЗАРОВ в письме отмечает, что процедура резервирования такого пересмотра не требует предварительных переговоров с другими членами ВТО. Вместе с тем, такие переговоры должны "базироваться на экономическом и политическом анализе последствий повышения ввозных ставок с учетом компенсационных мер, требовать от Украины страны-члены ВТО".

А.КИНАХ не уточнил, по каким именно товарным группам предлагается пересмотреть таможенные ставки. Его основное требование - успеть начать переговоры.

«Если мы не подадим такую заявку до конца года, мы потеряем это право еще на три года, - заявил он. - При этом параллельно необходимо начать консультации с производителями и экспертами, определив список товарных групп, по которым нам необходим пересмотр импортных пошлин».

По словам депутата, к таким группам можно отнести продукцию авто- и авиастроения, легкой промышленности, а также ряд продуктов питания.

Следует отметить, что 8 сентября с. г. с просьбой начать переговоры с ВТО о пересмотре таможенных ставок в правительство обратились представители Федерации работодателей, а также ряда отраслевых ассоциаций. Они предложили повысить импортные пошлины на свинину, сахар-сырец, фосфорные удобрения, легковые автомобили.

Напомним, 16 апреля 2008 года, тогдашний Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины "О ратификации Протокола о вступлении Украины в ВТО".