Литвин: надо очистить ряды от тех, кто за лакомый кусок предал партию

Съезд Народной партии сегодня принял решение об отзыве и досрочном прекращении полномочий 36 депутатов местных советов, избранных по спискам Народного блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было поддержано единогласно делегатами съезда на основании решений региональных партийных организаций, поскольку эти люди не выполнили предвыборных обещаний.

Председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН подчеркнул, что необходимо очистить свои ряды от тех, кто поддался на лакомый кусок и должность, предавая партию, по квоте которой прошел в тот или иной совет.

Кроме того, что касается кандидатов на будущие внеочередные выборы в Верховную Раду, то Народная партия намерена посоветоваться с украинским народом относительно своих претендентов и предвыборной программы партии.

В.ЛИТВИН предложил поддержать решение Политсовета и Политисполкома партии и обнародовать претендентов в избирательный список, чтобы люди могли оценить этих людей, выразить свои мнения и уже на основе предложения людей принять окончательное решение по списку.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что этим самым партия хочет исправить «несовершенную избирательную систему», которую, по его словам, необходимо отменить.