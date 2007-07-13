Партия регионов сочувствует тем, кто попался на слухи о Януковиче-Шреке

Партия регионов опровергает сообщения СМИ о подготовке роликов по мотивам мультфильма «Шрек».

Как отмечается на сайте партии, пресс-служба Партии регионов «выражает сочувствие тем сайтам, которые попались на очередную газетную утку и сообщили о том, что ПР готовит ролики по мотивам мультфильма «Шрек». Пресс-служба сожалеет, что те, «кто перепечатал неправдивые сведения, забыли о принципах работы журналиста и даже не удосужились проверить информацию в пресс-службе Партии регионов».

Партия регионов отмечает, что «по всей видимости, автор «Украины молодой», который написал о несуществующих роликах, перепутал 13 июля с 1 апреля».

Пресс-служба Партии регионов «ответственно заявляет, что придуманные «Украиной молодой» и упомянутые другими масс-медиа ролики Партия регионов не производила и не заказывала. В случае же, если подобные ролики и появятся, мы предупреждаем общественность - никакого отношения к ним наша партия не имеет. Мы будем расценивать это как провокацию наших «неугомонных» политических конкурентов».

* * * Газета “Украина молодая” 12 июля 2007 года напечатала статью “Между “тампаксом” и “клинексом”. Политическая реклама на телевидении: еще корректная, но уже опасно скучная”. В ней, в частности, отмечается: “Источники «УМ», которые пожелали остаться неназванными, открыли нам последнюю пиар-разработку штаба ЯНУКОВИЧА. Создан ролик, где действующий Премьер появляется в образе зеленого великана Шрека, а Президент - в образе малорослого и слабого лорда Фаркуада, Шрекового мультипликационного противника”.