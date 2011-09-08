В Донецке задержали человека Яценюка

Задержан председатель Донецкой областной организации партии «Фронт Змін» Александр ЯРОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, задержание произошло ночью 7 сентября в квартире его дочери, по надуманному основанию. А.ЯРОШЕНКО вывезли автомобилем в Донецк, и место его пребывания не известно.

В партии «Фронт Змін» отмечают, что это произошло сразу после поездки в Донецкую область лидера партии Арсения ЯЦЕНЮКА, который выступил с резкой критикой действий Президента, правительства и местной власти.

«Фронт Змін» уже восемь месяцев борется против ликвидации в области школ и медицинских учреждений, и благодаря представителям партии удалось отстоять 12 школ в нескольких городах Донецкой области и не допустить закрытия детской больницы в Донецке, отмечается в сообщении.

«Действия власти, которая закрывает школы, больницы, не выполняет никаких предвыборных обещаний, вызывают резкое недовольство у жителей Донецкого региона. В то же время активные действия представителей партии «Фронт Змін» по защите прав людей и их детей одобряются жителями Донецкой области, вызывают симпатию и поддержку», - отметили в пресс-службе.

«Власть не в состоянии справиться с экономическими проблемами, улучшить жизнь людей реально, а не на словах. Она прибегает к политическим преследованиям тех, кто не на словах, а на деле помогает людям», - заявляют в партии «Фронт Змін».

В партии требуют немедленного освобождения А.ЯРОШЕНКО и прекращения политических преследований.