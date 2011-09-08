У Ющенко есть просьба к Польше

Лидер партии «Наша Украина», Президент Украины в 2005-2010 годах Виктор ЮЩЕНКО подчеркнул особую роль Польши в евроинтеграционных устремлениях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом В.ЮЩЕНКО заявил в своем выступлении на Международном экономическом форуме в городе Криница (Польша), где он находится в качестве специального гостя.

«Польша для Украины больше чем адвокат. Польша – не просто стратегический партнер или промоутер, она – искренний друг. Это намного ценнее», - отметил В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил надежду, что позиция Польши относительно европейских перспектив Украины не изменилась. «На вопрос польских журналистов о том, какое я имею пожелание к Польше, я отвечаю так: прошу друзей поляков поддерживать Украину, потому что мы настойчиво стучим в дверь Европы. Украинцы хотят вернуться домой, в европейское сообщество», - сказал бывший Президент Украины.

«Хочется, чтобы Украина вошла в 2012 год — год чемпионата Европы по футболу — с хорошим заделом европейских соглашений», - добавил он.

Также в рамках форума В.ЮЩЕНКО встретился с Президентом Грузии Михаилом СААКАШАВИЛИ и принял участие в дискуссии на тему: «Семь лет членства Польши в Евросоюзе».

Кроме того, В.ЮЩЕНКО в рамках форума встретится с бывшим Президентом Польши Александром КВАСЬНЕВСКИМ и примет участие в обсуждении тем: «Требует ли Европейский Союз единого управления?» и «Украина в глобальной политико-экономической системе: подведение итогов 20-ти лет Независимости».