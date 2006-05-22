О предубежденности Кабмина в отношении членов УНП расскажет Евгений Жовтяк. Пресс-конференция в УНИАН
10:30, 22 мая 2006Политика
223
12-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Несправедливые и незаконные подходы Кабинета Министров к членам Украинской народной партии во властных структурах». В пресс-конференции примут участие: председатель областной управы УНП Евгений Жовтяк, первый заместитель по партии Николай Стельмах, руководитель облуправы УНП Игорь Михайлинин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter