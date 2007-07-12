Наша Украина нашла замену Бессмертному

Председателем исполкома “Нашей Украины” избран народный депутат V созыва Олег ГУМЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, за него проголосовали 112 членов политсовета партии.

Как известно, О.ГУМЕНЮК был руководителем Тернопольской облорганизации НСНУ.

Член совета НСНУ Петр ПОРОШЕНКО, комментируя по просьбе журналистов, почему Роман БЕССМЕРТНЫЙ ушел с должности председателя исполкома “Нашей Украины”, сообщил, что Р.БЕССМЕРТНЫЙ, выступая перед членами политсовета, выразил желание сконцентрировать на работе в Секретариате Президента.

«Это была искренняя позиция, и все же со второго раза это решение (голосование за отставку Р.БЕССМЕРТНОГО - УНИАН) было принято», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как известно, и лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО, и О.ГУМЕНЮК в свое время были членами Украинской народной партии.