Киреев выгнал нардепа за копирование своих манер

В заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО объявлен технический перерыв на 10 минут для принудительного удаления из зала заседаний народного депутата Сергея ПОДГОРНОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий по делу судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ во время обсуждения 8 ходатайств защиты Ю.ТИМОШЕНКО об истребовании у компании НАК «Нафтогаз Украины», Генеральной прокуратуры и компании «РосУкрЭнерго» документов.

Спор начался после того, как представитель государственного обвинения Александр МИКИТЕНКО обратился к судье Р.КИРЕЕВУ с просьбой сделать замечание адвокату Николаю СИРОМУ за то, что он обвинил прокуроров в том, что они «занимаются убийствами и кражами». В этот момент С.ПОДГОРНЫЙ, обращаясь к прокурорам, воскликнул: «А что вы делаете?».

Р.КИРЕЕВ попросил депутата назвать свою фамилию, в ответ С.ПОДГОРНЫЙ очень тихо назвался, пытаясь тем самым продемонстрировать, каким тихим голосом говорит судья на заседаниях.

Р.КИРЕЕВ несколько раз попросил депутата говорить громче и, не расслышав его фамилию, сказал, что «нарушитель отказался назвать свою фамилию».

Р.КИРЕЕВ принял решение об удалении С.ПОДГОРНОГО из зала заседаний до завершения судебного разбирательства, но депутат отказался выходить, и судья объявил технический перерыв для принудительного удаления его из зала.

В перерыве в зал зашли работники спецподразделения «Грифон», окружили депутата кольцом и вывели из зала С.ПОДГОРНОГО.