Киреев отказался исследовать запись очной ставки Тимошенко с Дубиной

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ отказался исследовать на судебном процессе видеозапись очной ставки экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с бывшим председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом судья не удовлетворил соответствующее ходатайство адвоката Александра ПЛАХОТНЮКА, которое он заявил накануне и зарегистрировал в канцелярии суда.

«Учитывая, что исследованы все материалы дела, в удовлетворении ходатайства отказать», - сказал Р.КИРЕЕВ.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что считает абсурдным решение суда по требованию стороны государственного обвинения приобщить в качестве вещественного доказательства по делу видеозапись программы Шустер live.

«Обвинение привлекло в качестве доказательства ток-шоу Шустер live, а нам отказано в исследовании видеозаписи очной ставки с ДУБИНОЙ, которая является очень важной, поскольку в протоколе допроса есть отличия", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокат Юрий СУХОВ считают, что во время ее очной ставки с О.ДУБИНОЙ было нарушено ее право на защиту.