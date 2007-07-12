Харьковские регионалы отказались слушать гимн Украины

Фракция Партии регионов в Киевском райсовете Харькова проголосовала против того, чтобы перед началом и по завершению сессий в зале звучал гимн Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Батькивщина», вопрос о звучании Государственного гимна в сессионном зале Киевского райсовета был внесен фракцией БЮТ на сессии 11 июля.

По информации пресс-службы, депутаты от фракции Партии регионов, которые представляют большинство в райсовете, а также фракция Блока Наталии Витренко проголосовали против звучания государственного гимна.

По предложению председателя фракции БЮТ Станислава СТАСЕВСКОГО, 16 депутатов от БЮТ, «Нашей Украины» и «Вече» в знак протеста оставили сессию.

Комментируя событие, член фракции БЮТ Виталий МИРОШНИКОВ сказал в интервью корреспонденту УНИАН, что это не первая попытка оппозиции начинать и завершать сессии райсовета государственным символом.

«В течение этого года мы несколько раз пытались внести в повестку дня этот вопрос, но депутаты от Партии регионов была против, и вот первый раз нам это удалось вынести на обсуждение сессии – результат вы увидели», - сказал В.МИРОШНИКОВ.

Он отметил, что его единомышленники не оставляют намерений добиться своего. «На следующие сессии, - сказал бютовец, - мы будем приносить проигрыватель для исполнения гимна».

«Мы считаем, - отметил он при этом, - что многим депутатам полезно напоминать, в каком государстве они живут».