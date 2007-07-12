Балога готов уступить свое место Кличко?

Сегодня состоится закрытое заседание политсовета блока "Наша Украина – Народная самооборона", на котором будут обсуждаться принципы формирования избирательного списка, а также возможные изменения в первой десятке блока – во второй пятерке может оказаться депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО.

Об этом сообщает газета «Коммерсант-Украина» №115(466) от 12 июля.

По информации источников издания, свое место в списке В.КЛИЧКО готов уступить глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

Член президиума партии "Наша Украина" Павел ЖЕБРИВСКИЙ вчера заявил газете, что первая десятка блока сформирована не окончательно и, вероятно, до выборов будет изменена. "Опубликованный вариант первой десятки можно считать не более чем предложением нашего избирательного штаба. А сам избирательный список, и первая десятка в частности, будет сформирован управляющими органами блока и утвержден на межпартийном съезде. Изменения будут вноситься еще неоднократно, поэтому обсуждать конкретные кандидатуры пока рано",– сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.

Первая десятка блока была названа 5 июля – в день подписания соглашения о его создании. Первое место в списке занял лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО, за ним следуют лидер "Нашей Украины" Вячеслав КИРИЛЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и лидер «Европейской народной партии» Николай КАТЕРИНЧУК. Вторую пятерку списка открывает телеведущая и народный депутат V созыва Ольга ГЕРАСИМЬЮК ("Наша Украина"), за ней следуют Виктор БАЛОГА ("Наша Украина"), депутат V созыва Руслан КНЯЗЕВИЧ ("Наша Украина"), телепродюсер Владимир АРЬЕВ и депутат V созыва Ксения ЛЯПИНА ("Наша Украина"). Официально было объявлено, что список составлен по результатам закрытых социсследований.

Как сообщают источники «Коммерсанта», сразу же после обнародования первой десятки списка блока Президент Виктор ЮЩЕНКО предупредил членов «Наша Украина – Народная самооборона», что возможны изменения.

В достоверности информации газеты сомневается один из членов политсовета блока, лидер партии "Пора" Владислав КАСЬКИВ. "Этот вариант (десятки) согласован с лидерами всех партий-участниц блока и с Президентом Виктором ЮЩЕНКО. Какой бы принцип ни был утвержден, он не будет касаться формирования первой десятки", – заявил В.КАСЬКИВ.

Между тем источники утверждают, что, говоря о "выдающихся людях", Президент имел в виду конкретную кандидатуру – депутата Киевсовета В.КЛИЧКО, который якобы обсуждает возможность участия в списке напрямую с Президентом. При этом вести переговоры с другими лидерами блока В.КЛИЧКО категорически отказывается. "Это связано с его предыдущим неудачным опытом переговоров с блоком", – сказал источник. Он также добавил, что В.КЛИЧКО пытался договориться о сотрудничестве с блоком еще несколько месяцев назад, однако столкнулся с сопротивлением со стороны Ю.ЛУЦЕНКО. Отношения между ними усложнены, по одной информации, тем, что оба намерены баллотироваться на пост мэра Киева и претендуют на поддержку блока. По другой информации, Ю.ЛУЦЕНКО не против видеть в кресле мэра одного из лидеров Н.КАТЕРИНЧУКА, который уже развернул в Киеве активную пиар-кампанию.

"КЛИЧКО пойдет в список, только если получит гарантию поддержки на выборах мэра. Это его приоритет. Переговоры проходят завершающую стадию, и есть неплохие шансы на их успешное завершение. Президент давал понять, что у него есть договоренность с кем-то из первой десятки о том, что Виталию уступят место", – сообщил собеседник газеты.