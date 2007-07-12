Цушко перебрался из Германии в Австрию?

Как сообщили источники «Главреда»,министр внутренних Василий Цушко, находившийся до недавнего времени на лечении в Германии, на днях переехал в Австрию. Вызвано ли «европейское турне» опального министра необходимостью дальнейшего лечения или господин Цушко решил просто отдохнуть на альпийских курортах – неизвестно. Это информация свидетельствует лишь о том, что слухи о скором возвращении Цушко были «сильно преувеличены».