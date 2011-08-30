Азарову советуют не стрелки переводить, а что-то в филармонии менять

Народный депутат, член политсовета партии «Наша Украина» Владимир КАРПУК заявляет, что премьер-министр Николай АЗАРОВ перекладывает на Министерство здравоохранения свою ответственность за непрозрачную тендерную политику в сфере закупки лекарств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по словам В.КАРПУКА, деньги на закупку жизненно необходимых лекарств выделяют колоссальные. В частности, для лечения онкологических болезней и сахарного диабета из бюджета было выделено более 200 млн. грн., на лекарства для больных СПИДом – 160 млн. грн.

«Из-за непрозрачных тендерных закупок лекарства попадали к больным в мизерном количестве», - отметил В.КАРПУК.

«Обращение Н.АЗАРОВА к Президенту о привлечении к дисциплинарной ответственности руководства Минздрава - это переложение ответственности. Ведь сейчас не время искать крайних, а нужно изменить политику в этой сфере в целом. Нужно на законодательном уровне урегулировать все механизмы закупок. И руководство министерства, и руководство государства должны осознать, что такие лекарства – это лекарства первой необходимости», - отметил депутат.

В.КАРПУК сообщил, что в Украине в настоящее время угрожающей является ситуация с обеспечением лекарствами больных сахарным диабетом, гемофилией и СПИДом. Кроме того, люди, которые имеют сердечно-сосудистые патологии, нуждаются в системном обеспечении необходимыми медикаментами.

«Менять руководителей ведомств и министерств, оставляя при этом все коррупционные схемы в сфере закупки лекарств, напрасное дело», - подчеркнул В.КАРПУК.