Герман прямо ответила, руководит ли АП делом Тимошенко
Советник Президента общалась со СМИ
Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН заявляет, что администрация главы государства не руководит Печерским райсудом Киева во время рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.
Отвечая на вопрос журналистов, может ли она опровергнуть предположение, что процессом над Ю.ТИМОШЕНКО руководят из Администрации Президента, А.ГЕРМАН сказала: «Могу. Я это опровергаю».
Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева с конца июня рассматривает уголовное дело, возбужденное в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в январе 2009 года.
Ю.ТИМОШЕНКО отвергает все обвинения и неоднократно заявляла, что судебным процессом руководит сам Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.