Нравится ли студентам «сидеть» в социальных сетях (опрос)

Подавляющее большинство студентов постоянно пользуется социальными сетями.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты годовой программы международных социологических исследований Института Горшенина «Студенты – образ будущего».

Самые активные пользователи социальных сетей – студенты России (72,1%) и Украины (60,9%), в Казахстане социальные сетями пользуется лишь каждый третий студент (34,6%). Несколько раз в неделю посещают социальные сети почти четверть (23,6%) украинских студентов, 21,8% молодых казахов и 16,2% студентов России. Только несколько раз в месяц появляются в социальных сетях 9,3% казахов, 4,5% украинцев и 2,7% россиян. Не используют социальные сети каждый пятый студент Казахстана (20,0%), 8,0% студентов Украины и 6,2% молодых людей России.

Комментируя результаты исследования, шеф-редактор интернет-портала «Lb.ua» Соня КОШКИНА отметила, что Интернет - пространство, где каждый имеет возможность самостоятельно делать выбор. По ее словам, сегодня, благодаря новым технологиям, интернет доступен большинству молодежи, особенно в крупных городах. «Сегодня Интернет – уже не просто кладезь информации, но – фундамент для формирования гражданского общества нового типа. Здесь есть для этого все: дискуссионные площадки, свободные СМИ, социальные сети. И ты сам определяешь, кем тебе быть: креативным архитектором будущего своего и своей страны либо – ленивым потребителем второсортного контента», - убеждена журналист.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана. В полном объеме данное исследование можно найти на официальном сайте Института Горшенина.