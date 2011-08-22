Киреев снова отказал Тимошенко

Печерский райсуд Киева отказался предоставить экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и ее защитникам 3-4 дня на ознакомление с материалами дела по подписанию газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ обосновал свое решение тем, что суд уже предоставлял Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитникам время на ознакомление с материалами дела.

«Руководствуясь ст. 273 Уголовно-процессуального кодекса, суд отказывает в удовлетворении ходатайства», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Перед этим Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что не отказывается от дачи суду показаний. «Я не отказываюсь от дачи показаний. Я хочу дать показания, но для этого мне нужно 3-4 дня на подготовку», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также обратилась к Р.КИРЕЕВУ с просьбой удовлетворить ходатайство об изменении ей меры пресечения, которое позднее заявят ее защитники.