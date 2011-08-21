Бондаренко: нельзя из-за Тимошенко не видеть достижений Януковича

Председатель правления Института украинской политики Кость БОНДАРЕНКО считает, что представители украинской диаспоры неподобающим образом отреагировали на оглашение министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО приветствия Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в адрес делегатов V Всемирного форума украинцев, который начался 19 августа в Киеве.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

По словам К.БОНДАРЕНКО, Президент Украины - один из символов государства, и неуважение к нему означает неуважение к украинскому народу, к Украинскому государству.

«Как бы ни было, в украинской диаспоре постоянно говорят о том, что они сторонники идеалов украинской государственности. Но сегодня Украинское государство, хотя им не нравится Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ лично, оно имеет Президента, оно имеет другие органы власти и, соответственно, к ним нужно относиться с уважением», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Он выразил убеждение, что, проявляя неуважение к Президенту, отдельные представители диаспоры руководствовались больше эмоциями, а не здравым смыслом.

Как считает политолог, таким образом, создается впечатление, что участники форума не учитывают положительных сдвигов, которые происходят в Украине, – реформы, борьба с коррупцией, - а сосредоточиваются лишь на одном персональном деле (уголовном деле в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО – УНИАН).

Как отметил К.БОНДАРЕНКО, это дело сегодня действительно важный элемент повестки дня в Украине, но не настолько важный, чтобы перечеркивать все достижения, которые действительно есть в Украине, чтобы презирать ее символы.

«Что касается Константина ГРИЩЕНКО, то я думаю, что он один из лучших министров иностранных дел за историю украинской государственности. И потому я думаю, что такое демонстративное к нему неуважение не делает чести представителям украинской диаспоры», - сказал эксперт.

«Так что я думаю, что у представителей украинской диаспоры есть время и возможность задуматься над своим шагом», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 августа делегаты V Всемирного форума украинцев протестовали против приветствия Президента В.ЯНУКОВИЧА в адрес их собрания.

Во время выступления на форуме министра иностранных дел К.ГРИЩЕНКО, который зачитывал приветственное слово главы государства участникам собрания, двое делегатов съезда вышли на сцену и развернули транспарант с лозунгом “Бандократию – прочь!”.

К.ГРИЩЕНКО продолжил свое выступление, но позже другой делегат крикнул: “Сколько мы еще будем слушать этого московского москаля?!” Его поддержали и некоторые другие участники форума, которые стали скандировать: ”Ганьба!”. Эти слова делегаты повторяли на протяжении выступления К.ГРИЩЕНКО несколько раз, в частности, участники собрания скандировали: “Ганьба Президенту!”, “Ганьба Януковичу!”.

Некоторые делегаты призывали дать им возможность дослушать министра.

Также попытку успокоить зал сделал председатель Украинского всемирного координационного совета Д.ПАВЛЫЧКО. Он сказал: “Мы все умеем кричать, но не умеем слушать и объединяться. В этом наша вина”.