Возле Печерского райсуда пострадала милицейская видеокамера
Группа профилактики беседовала под запись
Один из народных депутатов от партии "Батькивщина" повредил милицейскую видеокамеру возле Печерского районного суда Киева, вблизи которого установлен палаточный городок оппозиции в знак протеста против ареста экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, не называя фамилии парламентария.
Как отмечается в сообщении, "в субботу следственно-оперативной группой Шевченковского райуправления ГУМВД Украины в г. Киеве около 9.00 был задокументирован факт повреждения народным депутатом от партии «ВО «Батькивщина» монитора видеокамеры группы профилактики ГУМВД Украины в Киевской области, которая проводила беседы с гражданами о необходимости соблюдения общественного порядка во время проведения указанных мероприятий".
По данным милиции, минувшие сутки в палаточном городке возле Печерского райсуда прошли без существенных нарушений общественного порядка: ночью в лагере находилось около 20 представителей общественной организации «Общевоинский союз Украины» и более 70 сторонников Ю.ТИМОШЕНКО. Как и раньше, в районе проведения акции дежурят милиционеры.