Возле Печерского райсуда пострадала милицейская видеокамера

Один из народных депутатов от партии "Батькивщина" повредил милицейскую видеокамеру возле Печерского районного суда Киева, вблизи которого установлен палаточный городок оппозиции в знак протеста против ареста экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, не называя фамилии парламентария.

Как отмечается в сообщении, "в субботу следственно-оперативной группой Шевченковского райуправления ГУМВД Украины в г. Киеве около 9.00 был задокументирован факт повреждения народным депутатом от партии «ВО «Батькивщина» монитора видеокамеры группы профилактики ГУМВД Украины в Киевской области, которая проводила беседы с гражданами о необходимости соблюдения общественного порядка во время проведения указанных мероприятий".

По данным милиции, минувшие сутки в палаточном городке возле Печерского райсуда прошли без существенных нарушений общественного порядка: ночью в лагере находилось около 20 представителей общественной организации «Общевоинский союз Украины» и более 70 сторонников Ю.ТИМОШЕНКО. Как и раньше, в районе проведения акции дежурят милиционеры.