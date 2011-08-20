Турчинов: засудить не вышло, теперь Тимошенко просто убивают

Заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов в эфире Радио Свобода не исключил «попытки физического уничтожения» лидера партии, бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая сейчас находится в следственном изоляторе в качестве подсудимой по уголовному делу о газовых контрактах с Россией 2009 года.

По его словам, к такому мнению приводит то, что руководство Украины, в частности, Администрация Президента и сам Виктор Янукович, ставят задачу «полностью убрать с политической арены лидеров оппозиции», независимо от хоть какого-то фактажа, преступления или правонарушения, в частности, путем вынесения приговора с максимальными сроками заключения.

Турчинов также рассказывал о нынешних проблемах с ухудшением состояния здоровья Тимошенко, к которой не допускают ее врача, чтобы тот взял анализы. По его словам, эта ситуация «очень опасна, в первую очередь для ее жизни».