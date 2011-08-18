Луценко обличил Ющенко: бросил страну на Тимошенко, а сам катался на лыжах

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обвиняет экс-Президента Виктора ЮЩЕНКО в превышении полномочий во время «газовых» переговоров с Москвой в 2009 году.

Об этом сказано в переданном пресс-службой политической партии «Народная Самооборона» комментарии Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом экс-министр высказал возмущение по поводу того, что прокуратура отказалась вызвать его в качестве свидетеля по делу в обвинении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что еще в начале нынешнего года во время досудебного следствия написал заявление на имя генпрокурора о совершении преступления экс-Президентом В.ЮЩЕНКО, однако до сих пор никакого ответа не получил.

«Согласно Конституции, Президент не имеет права отзывать председателя самостоятельного субъекта хозяйствования с международных переговоров. А ЮЩЕНКО это сделал», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО и добавил, что это выходит также из показаний экс-председателя «Нафтогаза Украины» Олега ДУБИНЫ.

«А теперь ЮЩЕНКО маскируется и всячески рассказывает, что никого не отзывал с переговоров, потому что с его стороны это было 100-процентное превышение полномочий», - заметил Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что тщательно изучил полномочия Президента, предусмотренные Конституцией Украины.

«Генпрокуратура под «крышей» ЯНУКОВИЧА дала своему союзнику ЮЩЕНКО свободу и возможность замаскировать свою роль в газовой катастрофе 2009 года. А вчера на допросах в суде ЮЩЕНКО в очередной раз плюнул в того, кто сделал его Президентом», - заявил экс-министр.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что в 2009 году премьер Ю.ТИМОШЕНКО действовала в форс-мажорных условиях, вынуждена была спасать ситуацию, когда В.ЮЩЕНКО поставил Украину на грань краха.

«ТИМОШЕНКО поехала в Кремль договариваться о газовых соглашениях, а ЮЩЕНКО – поехал на отдых кататься на лыжах, оставив страну на ТИМОШЕНКО, когда Кремль был максимально рассержен срывом газовых переговоров», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр еще раз подчеркнул, что в той ситуации, спасая страну от краха, Ю.ТИМОШЕНКО действовала в пределах полномочий премьер-министра, не в нарушение никаких законов.

Как сообщал УНИАН, 17 августа на допросах в суде бывший Президент Украины В.ЮЩЕНКО, помимо прочего, обвинил Ю.ТИМОШЕНКО в срыве подписания газовых контрактов в 2009 году по приемлемой цене и в сокрытии цены на российский газ на 2009 год в процессе подготовки соглашений и после их подписания.