Турчинов: Тимошенко вся в синяках, но она просила об этом не рассказывать

Состояние здоровья Юлии ТИМОШЕНКО, которая находится в СИЗО, настолько ухудшилось, что она не может осуществлять те короткие прогулки, которые ей там разрешены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина» со ссылкой на первого заместителя председателя партии Александра ТУРЧИНОВА.

«Вчера резко начало ухудшаться ее (Ю.ТИМОШЕНКО) здоровье по непонятным причинам: на всем теле проявились кровоподтеки в виде лопнувших сосудов... Юлия Владимировна просила не сообщать об этом прессе», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, адвокаты еще вчера обратились к судье Родиону КИРЕЕВУ с требованием немедленно провести медицинское обследование Ю.ТИМОШЕНКО, в первую очередь, взять анализ крови, однако, никакого ответа на это ходатайство Р.КИРЕЕВ не дал.

«Сегодня утром адвокаты повторно обратились с просьбой немедленно провести медицинское обследование, однако КИРЕЕВ заявил, что официально сообщит о своем решении», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он добавил, что в «Батьківщині» чрезвычайно обеспокоены ситуацией с ухудшением состояния здоровья лидера партии.

«Здоровье настолько ухудшилось, что она не может осуществлять те короткие прогулки, которые ей разрешают в СИЗО», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ, добавив, что в случае, если судья не предоставит сегодня возможность немедленно провести медицинское обследование Ю.ТИМОШЕНКО, «БЮТ-Батьківщина» обратится с заявлениями ко всем демократическим организациям и дипломатическим учреждениям о том, что жизни лидера партии угрожает опасность.

Как сообщал УНИАН, сегодня защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья, и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

По словам адвоката Юрия СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО обнаружены «тревожные» симптомы, не похожие на симптомы известных болезней, причины возникновения этих симптомов не известны, в связи с чем защита просит суд допустить к Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО врача, которому она доверяет, для проведения обследования и забора анализов и выяснения причин появления этих симптомов.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ отметил, что это заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что «это не суд, а расправа». По ее словам, если на протяжении двух дней суд не дает разрешения на допуск врача, то такой судья сознательно нарушает присягу.

В ответ Р.КИРЕЕВ заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась сдать анализы в медицинской части СИЗО.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что «никогда не доверит свое здоровье и жизнь этой власти». Она добавила, что настаивает на допуске врача, которому она доверяет.