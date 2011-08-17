Кремль: Ющенко заверял Медведева, что у Тимошенко есть все полномочия

Заявления экс-президента Украины Виктора Ющенко о его непричастности к заключению газовых контрактов с Россией не соответствуют действительности, заявил высокопоставленный представитель администрации президента России.

"Ющенко обманывает свой суд... Находясь на посту президента, он лично хотел получить политические дивиденды и предлагал президенту России Дмитрию Медведеву самим подписать соглашение об урегулировании газовых проблем... На это ему было сказано, что данный вопрос находится в компетенции правительств двух стран", - заявил представитель Кремля.

"Кроме того, в телефонных разговорах с Дмитрием Медведевым позднее Ющенко прямо заявлял, что он полностью доверяет Юлии Тимошенко, она обладает всеми необходимыми полномочиями и что он поддержит достигнутые с Россией соглашения", - цитирует РИА Новости.