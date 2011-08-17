Украина снова хочет туркменский газ

Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа и рассматривает несколько вариантов поставок.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время сегодняшней встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом МЕРЕДОВЫМ, сообщает департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

"Безусловно, мы заинтересованы в возобновлении поставок туркменского природного газа на территорию Украины - как по традиционным маршрутам, так и с учетом перспективы строительства Каспийско-черноморской газопроводной системы", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что по мере развития экономики, Украина будет готова принимать финансовое участие в реализации этого проекта.

Глава правительства отметил, что реализация проекта отвечает стратегии диверсификации маршрутов снабжения газа, провозглашенной туркменской стороной, и будет чрезвычайно выгодной как для Украины, так и для Туркменистана. А также, возможно, и европейским потребителям газа.

Н.АЗАРОВ сообщил, что Украина продолжает переговоры с Россией относительно возможности возобновления поставок туркменского газа.

Премьер-министр напомнил, что Украина поддержала инициативу президента Туркменистана относительно диверсификации маршрутов экспорта туркменских углеводородов на мировые рынки. Кроме того, Украина работает над диверсификацией поставок углеводородов, в частности, планируется строительство в Одессе терминала мощностью 20 млн. куб. метров, который будет принимать сжиженный газ.

В то же время Н.АЗАРОВ подчеркнул, что самым надежным и дешевым путем транспортировки азиатских углеводородов в Европу остается украинская ГТС: "Нет ничего более надежного, чем наша газотранспортная система, которая сейчас может поставлять 140 млрд. куб. природного газа, а после реконструкции ее мощность может быть увеличена до 200 млрд. куб. м".

Р.МЕРЕДОВ, в свою очередь, отметил, что Украина и Туркменистан имеют хорошие перспективы для активизации сотрудничества в энергетической отрасли и в инфраструктурных проектах на территории Туркмении.