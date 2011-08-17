Кожара: действия Тимошенко противоречат международному праву

Действия Юлии Тимошенко во время подписания «газовых» соглашений не отвечают международному и украинскому праву. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от Партии регионов Леонид Кожара.

«Наш закон основан на Конвенции ООН по праву международных договоров. Статья 17 говорит, что полномочия от имени Украины дает Президент Украины, а от имени правительства Украины дает правительство Украины, а не Премьер-министр. Потому недаром тогдашний Премьер-министр Тимошенко пыталась провести заседание Кабмина и получить полномочия, но их не получила», - отметил Кожара.

Он напомнил, что Тимошенко пыталась заменить решение Кабмина директивами главы правительства, что не отвечает международной практике и Закону Украины о международных договорах.