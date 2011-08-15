Соколовский: пускай везут меня из больницы

Экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ не может явиться в суд по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из-за серьезной болезни, а решение доставить его на заседание принудительно считает давлением.

Об этом он сказал газете «Дело».

«Пускай везут меня из больницы, я им привезу заодно справку. Тогда это будет еще больший скандал», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ, комментируя решение суда принудительно доставить его в Печерский суд.

По его словам, он сейчас находится на лечении в загородной клинике в 200 км от Киева, у него нет доступа в Интернет и он не знает последних новостей о суде над Ю.ТИМОШЕНКО.

О том, что суд планирует принудительно доставить его на завтрашнее заседание, он узнал от корреспондента издания.

«До 10-го августа я был в Киеве, меня вызывали телеграммами в день заседания. То есть телеграмма приходила, допустим, в 3 часа дня, а суд был назначен, к примеру, на 10 утра. Ну разве так делается? И почему телеграммы, что, у суда так много денег? Может, почтой дешевле – за несколько дней наперед?» - посетовал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, решение в принудительном порядке доставить его в зал суда он будет считать давлением. «Я очень серьезно болен, я уже полтора года болею. Если суд берет на себя такую серьезно миссию – загнать меня в гроб – то это его, конечно, дело», сказал он.

Как заявил экс-уполномоченный Президента Виктора ЮЩЕНКО, «у меня вообще нарушено кровообращение и очень серьезно, на фоне болезни спины, уже давней, многолетней, и с 10 августа я нахожусь в больнице».

Свидетель пояснил, что ранее два раза приходил в суд. «В первый раз, кажется, это было 6-е число, посидел там часа два, может, даже три. Никто меня не вызывал. Я поговорил с секретарем суда – я не могу стоять, а там даже сесть негде, даже нормально стать. Потом во второй раз я пришел и написал заявление…», - пояснил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщалось, сегодня Печерский райсуд принял решение принудительно доставить Б.СОКОЛОВСКОГО в суд во вторник на 09.30.