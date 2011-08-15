Тимошенко - Кирееву: не пора ли сворачивать это шоу?

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз призывает судью Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА освободить ее из-под стражи и закрыть уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время судебного заседания в поддержку ходатайства своих адвокатов, представителей общественности и интеллигенции относительно освобождения Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи на поруки.

«Сегодня, после свидетельства НАГРЕБЕЛЬНОГО (заместитель директора Института государства и права НАНУ имени Корецкого Владимира – УНИАН) не пора ли сворачивать это шоу, не пора ли вывести Украину из-под удара?», - задала риторический вопрос Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сказала: «Возможно, Вам как судье нужно набраться мужества и свернуть это шоу? И не только закрыть это шоу, но и закрыть по статье 6 пункт 2 (из-за отсутствия состава преступления – УНИАН) это дело, потому что по Вам, господин судья, сегодня в мире делают вывод о состоянии правосудия в Украине, по Вам, господин прокурор, о состоянии прокуратуры». Эти слова присутствовавшие в зале народные депутаты встретили аплодисментами.

Адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО в своем ходатайстве подчеркивали, что их подзащитная не является социально опасным лицом и лицом, которое будет уклоняться от следствия. Более того, подчеркивали они, Европейская конвенция защиты прав человека отмечает, что взятие человека под стражу необходимо осуществлять в случае строгой необходимости, которой в случае с Ю.ТИМОШЕНКО нет.

Учитывая изложенное, они просили суд удовлетворить ходатайство и изменить Ю.ТИМОШЕНКО меру пресечения.

Так же адвокаты добавили к своему ходатайства отдельных правозащитников, Национального союза писателей Украины, народного депутата Владимира АРЬЕВА.