Эксперты назвали два вуза, которым Табачник не урезал госзаказ

Объемы государственного заказа в украинских высших учебных заведениях в этом году сократились, в среднем, на 25%.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель проекта Комитета избирателей Украины за наблюдением за вступительной кампанией-2011 Наталия ЛИННИК.

Во время пресс-конференции были обнародованы результаты общественного наблюдения за проведением вступительной кампании в вузы в 2011 году. Мониторинг был проведен в 10 областях Украины, в 32 высших учебных заведениях.

По словам Н.ЛИННИК, в этом году информацию об окончательном государственном заказе было решено обнародовать уже после вступительной кампании, что, соответственно, нарушает права поступающих и абитуриентов.

Сокращение бюджетных мест в высших учебных заведениях местами достигло 40%, сказала эксперт. В частности, такая судьба постигла Одесскую юридическую академию. Вместе с тем, не коснулось сокращение Национального авиационного университета и Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого, сообщила Н.ЛИННИК.

Также Н.ЛИННИК отметила, что в этом году в Украине рекордно низкое количество поступающих - около 180 тысяч. Она убеждена, что в следующем году их количество снова достигнет 450 тысяч.

В свою очередь, декан факультета законодательных наук НАУКМА профессор Андрей МЕЛЕШЕВИЧ отметил, что с приходом нового министра образования и его команды распределение мест государственного заказа происходит непрозрачно.

Профессор отметил, что два года назад в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» было 40 бюджетных мест, сейчас – 17. В Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, соответственно, 190 против 125 бюджетных мест в настоящее время. “Почему Национальному авиационному университету ни одного места не сократили, я не знаю”, - отметил А.МЕЛЕШЕВИЧ.

По его словам, в НАУКМА на факультете законодательных наук средний балл в этом году составлял 803 (с учетом льготников). Наивысший балл – 839, самый низкий проходной балл, набранный студентом на бюджетную форму обучения, – 781. А.МЕЛЕШЕВИЧ подчеркнул, что это наилучшие показатели в стране.

На юридическом факультете КНУ им. Шевченко баллы ниже. Наивысший балл, набранный студентом при поступлении на этот факультет, составил 830, самый низкий – 751.

Средний балл поступающего, зачисленного на специальность “право” в Национальном авиационном университете, – 699 баллов. При этом на бюджетную форму обучения прошли студенты с баллами 672, 665, 654, 643, 607.

А.МЕЛЕШЕВИЧ убежден, что Министерство образования нужно лишить механизма распределения мест государственного заказа.

По словам руководителя проекта “Правовая поддержка обеспечения равного доступа лиц к качественному высшему образованию в Украине” Инны СОВСУН, наибольшему сокращению бюджетных мест подверглись направления общественно-гуманитарного сектора – 28%.

Также И.СОВСУН представила ответ Минобразования на запрос относительно сайта "Электронное поступление". Она отметила, что система находится на стадии разработки. По ее словам, в своем ответе относительно “Электронного поступления” министерство ссылается на постановление Кабмина от 13 июля 2011 года. Потому не понятно, куда и кому абитуриенты подавали свои заявления онлайн до этой даты - первые две недели вступительной кампании.

В свою очередь, юрист-консультант КИУ Виктор КИЛИМАР сообщил, что за время вступительной кампании-2011 на телефоны «горячей линии» поступило более 500 звонков. Больше всего вопросов было относительно рейтинговых списков, “Электронного вступления”, нарушений со стороны высших учебных заведений и работы системы “Конкурс”.

В.КИЛИМАР также отметил, что по итогам вступительной кампании своевременно списки рекомендованных к зачислению обнародовали лишь 78% вузов. На сайте системы “Конкурс” 22% списков рекомендованных к зачислению студентов не соответствовало действительности.