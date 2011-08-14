Автомобилистов призывают присоединиться к протестам

Гражданское движение «Общее дело» призвало всех автомобилистов в знак протеста против «действий режима президента Виктора ЯНУКОВИЧА и установления в Украине диктатуры» в понедельник, 15 августа, в 18.00 включить на несколько минут аварийные сигналы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГД, об этом сообщил координатор «Общего дела» Александр ДАНИЛЮК.

«Сегодня обанкротившийся режим, который полностью потерял доверие украинцев, пытается удержаться исключительно за счет грубой силы. «Регионалы» готовятся к значительному ухудшению социально-экономической ситуации в стране и принятия ряда непопулярных решений. Среди них, в частности, и повышение акциза на горючее с 1 сентября, который автоматически повлечет подорожание потребительской корзины каждого украинца», - отметил А.ДАНИЛЮК.

По его словам, «в канун резкого снижения уровня жизни рядовых граждан власть ожидает волну народных протестов, но надеется, что без существующих оппозиционных лидеров народ не сможет организоваться самостоятельно.

А.ДАНИЛЮК убежден, что «в этой ситуации общество должно продемонстрировать свою солидарность и готовность к самоорганизации».

«Аварийный сигнал избран недаром. Ситуация в Украине сегодня действительно аварийная. Если не остановить этот режим – Украину ожидает катастрофа», – убежден лидер гражданского движения.