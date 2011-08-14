Калашников говорит, что не пьет уже 3 года

Председатель Общевоинского союза Украины Олег Калашников опроверг распространенную в воскресенье пресс-службой партии "Батькивщина" и рядом СМИ информацию о своем появлении вечером в субботу в нетрезвом состоянии в палаточном городке сторонников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко возле Печерского райсуда Киева. Об этом сам О.Калашников заявил в комментарии УКРИНФОРМу.

По его словам, эта информация не соответствует действительности. "В последние 3 года я отказался от употребления алкоголя. А в последние 12-13 дней мне по состоянию здоровья приходится употреблять сильнодействующие лекарственные препараты в связи с обострением аллергических реакций, а это вообще исключает прием даже малой дозы спиртного" - подчеркнул О.Калашников.

Он также сказал, что в субботу посетил палаточный городок оппозиции с целью пообщаться с народными депутатами от фракции "БЮТ-Батькивщина", которые "якобы открыли тут свои свои общественные приемные". "Я пришел сказать им, чтобы они прекратили провокации, когда они собирают в этот свой палаточный городок маргинальные элементы, людей без определенного места жительства и т.д. Но депутатов в этом момент там не было" - сказал О.Калашников. По словам председателя Общевоинского союза Украины, его окружила толпа "каких-то пьяных людей", и один из них облмл его водой.

"Это мерзкая и грязная ложь, которую наши оппоненты используют против меня и Общевоинского союза, выступившего против коррупции", - подчеркнул О.Калашников.

Он также опроверг информацию партии "Народная самооборона" о том, что к участию в акциях на Крещатике Общевоинский союз привлекет в принудительном порядке воспитанников киевских интернатов для дитей-сирот". "У нас десятки тысяч сторонников только в Киеве. Люди поддерживают нас, поскольку им близки наши принципы и лозунги, а вовсе не из каких-то корыстных убеждений и уж никак не по принуждению, тем более когда рчеь идет о детях", - заявил. О.Калашников.