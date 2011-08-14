Политолог не верит в объединение оппозиции

Политолог Владимир Фесенко не верит в объединение оппозиции. Такое мнение он выразил в комментарии «Газете по-украински»

Эксперт считает, что интересы Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка являються объективно конкурентными. «В данном случае максимум, что возможно на ближайшую перспективу, - это координация действий», - отмечает Фесенко.

«Арсений Петрович хочет просто воспользоваться нынешней ситуацией и сделать электоральный прорыв. Его многие подозревали в симпатиях к власти, что он является едва не ее тайным агентом. Поэтому и решил продемонстрировать свою радикальную оппозиционность. Более того, он фактически предлагает услуги адвоката Тимошенко. Несмотря на это Тимошенко и Яценюк являются конкурентами».

По мнению политолога, во время выборов оппозиция может координировать усилия и объявить своеобразный пакт о ненападении.

«Ведь реальными конкурентами на выборах будут не оппозиция и власть (они идеологические оппоненты), а оппозиционные партии между собой. Если будет принят законопроект Александра Лавриновича о смешанной системе выборов народных депутатов, тогда нужно будет координировать деятельность в вопросе определения единых кандидатов от оппозиции в мажоритарных округах. Это является задачей максимум. Однако очень сомневаюсь, что даже этого удастся достичь, потому что та же "Свобода", которая имеет значительную поддержку по Украине, будет выдвигать своих кандидатов. Если "Батькивщина" предложит свою кандидатуру, то "свободовцы" могут не согласиться и предложить собственного претендента, причем с шансами на победу. Потому теоретически это возможно, но практически достичь такого результата будет чрезвычайно тяжело».

«В случае принятия законопроекта Лавриновича блоки будут запрещены. А чтобы Яценюк растворился в "Батькивщине", или наоборот, я в это не верю. Даже если блоки не запретят, такое объединение маловероятно. Появится проблема раздела мест в списках, условий объединения. Лучшее время для объединения - это после выборов, когда можно будет объединиться в парламентскую коалицию. Если даже такое объединение произойдет, то результат оппозиционных сил будет меньше чем, если бы они шли в одиночку. Часть избирателей Яценюка, особенно из неустойчивых, не захотят голосовать за Тимошенко, а избиратели Тимошенко - соответственно за Яценюка. Это те люди, которые голосуют за меньше зло. В этом случае неминуемой является потеря части избирателей, которые могут пойти, например, к Виталию Кличко. А вот малые партии, например, Николая Катеринчука и Анатолия Гриценко должны присоединяться к большим игрокам, чтобы не распылять электорат», - отмечает Фесенко.

Призыв же Яценюка к оппозиции в случае обвинительного приговора для Юлии Тимошенко не принимать участие в парламентских выборах политолог считает «PR-игрой». «Это должно продемонстрировать радикальность Яценюка, а также дополнительно привлечь внимание к его персоне. Однако очень сомневаюсь, что бойкот состоится», - сказал Фесенко.