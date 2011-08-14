Жители палаточного городка устроили пьяному Калашникову «крещение»

Вчера вечером на территории палаточного городка оппозиции возле Печерского райсуда Киева в нетрезвом состоянии появился экс-депутат от Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ, который координирует акции «регионалов» под судом.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Юрий ОДАРЧЕНКО, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

«Он был мертвецки пьян… Едва держался на ногах. Этот человек абсолютно вызывающе шел, оскорблял людей, которые находятся в палаточном городке. Мы призывали людей не поддаваться на провокации. Обошлось только обливанием водой», - рассказал Ю.ОДАРЧЕНКО о появлении О.КАЛАШНИКОВА.

По словам депутата, «потом КАЛАШНИКОВ ушел, и стал кричать, что «вон прошел крещение» и был этим очень доволен».

Ю.ОДАРЧЕНКО также отметил, что все желающие могут между 6 и 7 часами на станции метро «Площадь Льва Толстого» посмотреть, как О.КАЛАШНИКОВ организует свои акции, как «строит этих бедных детей, выдает им браслеты, на основе которых с ними рассчитываются, посмотреть, насколько это гадко».

Как сообщалось, возле Печерского райсуда Киева на Крещатике с 5 августа, когда была арестована экс-премьер, лидер "Батьківщини" Юлия ТИМОШЕНКО, проходит акция в ее поддержку. Кроме того, рядом с палаточным городком сторонников Ю.ТИМОШЕНКО находятся их оппоненты во главе с председателем организации "Общевоинский союз Украины", экс-депутатом от ПР О.КАЛАШНИКОВЫМ.