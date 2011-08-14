Арьев говорит, что митинговать против Тимошенко вынуждают сирот

Народный депутат Владимир АРЬЕВ обратится в Генеральную прокуратуру с запросом, чтобы проверить факт присутствия несовершеннолетних сирот на митингах, организованных экс-депутатом от Партии регионов Олегом КАЛАШНИКОВЫМ против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

Как написал В.АРЬЕВ на своей странице в сети Facebook: «Только что позвонила по телефону мне работница одного из киевских интернатов для сирот. Плачет. Говорит, что их шантажирует управление образования. Мол, пусть ваши старшие воспитанники не едят даром государственный хлеб летом, поэтому отправляйте их на акцию против Юли на Крещатик. А если не пойдут, то зимой не будет интернату тепла».

«То есть, у КАЛАШНИКОВА уже используют сирот как рабов», подчеркнул В.АРЬЕВ.

По его словам, называть фамилию воспитателя интерната и название заведения он пока не будет, потому что «учреждение разорвут вместе с воспитанниками».

При этом в пресс-службе «Народной самообороны» обратились к Уполномоченному главы государства по правам ребенка с призывом проверить факты незаконного или принудительного привлечения несовершеннолетних детей-сирот к участию в митингах протеста на Крещатике.