Ющенко выступит с радиообращением, посвященным Дню Европы

Сегодня в 18.00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к Украинскому народу, посвященное Дню Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы главы государства, Президент сосредоточится на основных мотивах европейской интеграции Украины и очертит дальнейшие шаги в этом направлении.

Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM с повтором в воскресенье, 21 мая, в 10.00.

Украинское радио также повторит выступление в субботу в 22.00.

Кроме того, обращение Президента можно послушать в Интернете.

За рубежом оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радіо Україна» Украинского радио.