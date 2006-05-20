Ющенко выступит с радиообращением, посвященным Дню Европы
14:04, 20 мая 2006Политика
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Президент сосредоточится на евроинтеграции
Сегодня в 18.00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к Украинскому народу, посвященное Дню Европы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службы главы государства, Президент сосредоточится на основных мотивах европейской интеграции Украины и очертит дальнейшие шаги в этом направлении.
Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM с повтором в воскресенье, 21 мая, в 10.00.
Украинское радио также повторит выступление в субботу в 22.00.
Кроме того, обращение Президента можно послушать в Интернете.
За рубежом оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радіо Україна» Украинского радио.
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