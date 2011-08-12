Степан Хмара: Тимошенко сдала Украину России «с потрохами»

Юлия Тимошенко поставила Украину на колени, заявляет бывший политзаключенный, Герой Украины Степан Хмара.

В интервью агентству Украинские национальные новости он сказал: «Меня просто удивляет, что многие наши «псевдодемократы» так защищают госпожу Тимошенко и кричат, что это политический процесс. Хочу их спросить: считают ли они, что правильно подписала Тимошенко «газовые соглашения» и сдала России, как говорят, «с потрохами” Украину? Более того, я убежден, что там был ее сговор с Путиным. Но, к сожалению, наши правоохранительные органы не могут этого доказать. Там есть признаки государственной измены! Тимошенко же не преследуют за то, что она председатель партии «Батькивщина», а за конкретные вещи. Она Украину поставила на колени!»

Хмара считает, что разговоры о политическом процессе - это «басни»: «Я никогда не был симпатиком ни действующей власти, ни их партии, но говорить такие глупости, что «в Украине идут политические процессы», то я их, пока еще не вижу.

Я не вижу, пока еще, оппозицию в Украине. Я сомневаюсь, что кто-то выйдет. Разве что за деньги, поскольку грамотная молодежь прекрасно знает эту авантюристку.

А партия «Батькивщина» - разве это оппозиция. Вы вспомните, как эта оппозиция в 2008 году фактически договорилась с Партией регионов разделить Украину пополам. Этого никто не забыл. Вот вам и оппозиция! Я хорошо знаю, кого насобирала Тимошенко в свою партию после того, как пришла к власти. Какая там только антиукраинская сволочь не оказалсь! О чем мы говорим?".

Степан Хмара считает, что будущее Украины будет зависеть от поведения общества. "Любая власть зависит от общества, ее успех или неуспех зависит от того, какое общество. Пока еще общество больное и не организованное, потому и власть позволяет себе вытворять разные фокусы", - говорит он.

Тестом для украинской нации прежний политзаключенный считает земельную реформу: "Если украинское общество позволит продавать землю, превращать сельскохозяйственные угодья в товар – это значит, что оно не способно себя защитить и отстоять нормальное Украинское государство. Я бы не хотел этого.

А оппозиция должна думать об этих вещах, а не о том, как спасать аферистку Тимошенко».