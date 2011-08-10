Турчинов призвал остаться на ночь на Крещатике
19:59, 10 августа 2011Политика
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Завтра суд продолжится
Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ призвал участников митинга-протеста против ареста экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО остаться на ночь на Крещатике.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал на митинге, который продолжается возле Печерского райсуда Киева с 5 августа.
«Я призываю вас всех остаться на ночь. Завтра в 10 часов суд продолжится», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
После этого на митинге прозвучал Государственный гимн Украины.
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