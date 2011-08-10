Турчинов призвал остаться на ночь на Крещатике

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ призвал участников митинга-протеста против ареста экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО остаться на ночь на Крещатике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал на митинге, который продолжается возле Печерского райсуда Киева с 5 августа.

«Я призываю вас всех остаться на ночь. Завтра в 10 часов суд продолжится», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

После этого на митинге прозвучал Государственный гимн Украины.