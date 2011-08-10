Автозак с Тимошенко двинулся к Лукьяновскому СИЗО

Автозак с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО снова в сопровождении большого количества сотрудников спецподразделения МВД «Беркут» двинулся от Печерского районного суда Киева к Лукьяновскому СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после завершения судебного заседания из зала суда вышли все присутствующие. Только после того, как в зале не осталось ни одного человека, конвоиры сопроводили Ю.ТИМОШЕНКО к специальному автомобилю для перевозки заключенных.

Работники спецподразделения «Беркут» окружили автозак, и через созданный коридор автомобиль смог выехать на Крещатик и затем повернул на бульвар Шевченко.