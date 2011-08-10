Суд в четвертый раз отказался освободить Тимошенко

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО об отмене в отношении нее меры пресечения в виде взятия под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил после возобновления судебного рассмотрения уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО после перерыва.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения. Решение обжалованию не подлежит», - сказал Р.КИРЕЕВ.

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В судебном рассмотрении уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых соглашений 2009 года объявлен перерыв до 10.00 четверга, 11 августа.

Соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ сразу после того, как отказал защите Ю.ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об освобождении ее из-под стражи.

Народные депутаты, которые присутствовали в зале, встретили отказ суда освободить экс-премьера из-под стражи возгласами: «Ганьба!».