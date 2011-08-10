Турчинова допрашивали почти 2,5 часа
18:36, 10 августа 2011Политика
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И это еще не конец...
Допрос бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА в Печерском райсуде Киева по рассмотрению уголовного дела премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО продолжался два часа 25 минут.
Как передает корреспондент УНИАН, по просьбе защиты Ю.ТИМОШЕНКО на сегодняшний день допрос А.ТУРЧИНОВА завершен и будет продолжен на следующем судебном заседании.
Председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ напомнил свидетелю А.ТУРЧИНОВУ о том, что на время судебного рассмотрения ему запрещено общаться с другими свидетелями, которые проходят по этому делу.
«О дате следующего судебного заседания Вы будете поставлены в известность», - сказал судья Р.КИРЕЕВ.
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